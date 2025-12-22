【
大
中
小
】 【
打 印
】
外交部：再次敦促日方不得插手中國內政
http://www.CRNTT.com
2025-12-22 16:12:49
中評社北京12月22日電／據新華網報導，針對有外媒記者提到日本議員竄訪中國台灣地區並計劃同賴清德會面，外交部發言人林劍22日在例行記者會上指出，日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方自身承諾，違背一個中國原則，中方堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉。
“世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。”林劍說，我們再次敦促日方深刻反省、反思糾錯，撤回日本首相高市早苗的錯誤言論，不得插手中國內政。我們也正告民進黨當局，“媚日謀獨”令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部：敦促日方汲取歷史教訓
(2025-12-19 15:34:30)
反對殖民主義 中國代表提三個“決不允許”
(2025-12-19 13:59:22)
日本學者：日本不會因高市改變國際約定
(2025-12-19 00:14:17)
駒見一善：中國只針對高市 已相對克制
(2025-12-18 00:13:39)
高市早苗反華態度實乃岸信介在借屍還魂
(2025-12-17 16:38:15)
人民日報：日右翼政客正將日本經濟推入泥潭
(2025-12-17 16:35:49)
外交部：日方抹黑中國正當國防建設令人不齒
(2025-12-16 17:19:18)
外交部：日方在要害問題上混淆視聽蒙混過關
(2025-12-16 17:18:38)
中國代表再次敦促日方撤回錯誤言論
(2025-12-16 14:46:11)
看中日戰機雷達照射事件 呂禮詩：日本示弱
(2025-12-11 00:14:49)