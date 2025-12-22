澳大利亞將推動更嚴厲立法打擊仇恨言論

中評社北京12月22日電／澳大利亞總理阿爾巴尼斯22日表示，澳政府將推動出台更嚴厲的法律打擊仇恨言論，絕不能讓受極端組織“伊斯蘭國”思想影響的恐怖分子分裂澳大利亞社會。



新華社報導，阿爾巴尼斯當天在堪培拉舉行的記者會上說，澳政府系統審議了一系列立法方案及配套措施，並將就此進一步與社會各界展開磋商，以確保盡可能形成廣泛共識。與此同時，阿爾巴尼斯還就悉尼邦迪灘槍擊事件使“猶太人社區和整個國家所經歷的一切”表示道歉。



與阿爾巴尼斯共同出席記者會的總檢察長米歇爾·羅蘭和內政部長托尼·伯克隨後詳細介紹了新立法計劃，包括專門針對試圖影響和導致兒童極端化的成年人加重罪名，以及授權內政部長直接取消宣揚暴力仇恨言論或展示仇恨標誌者的簽證。



澳大利亞警方當天發佈的一份案情說明顯示，槍擊事件的兩名嫌疑人曾在澳鄉村地區進行槍械使用訓練，並錄製過一段涉及襲擊動機的視頻。此外，兩人在襲擊中曾向人群投擲了4枚簡易爆炸裝置，但並未爆炸。



另據澳大利亞廣播公司報導，悉尼邦迪灘槍擊事件嫌疑人、24歲的納維德·阿克拉姆當天已被警方從醫院轉移至一所監獄。他受到59項指控，包括15項謀殺指控。



悉尼邦迪灘14日發生槍擊事件，造成包括1名作案嫌疑人在內的16人死亡。澳政府表示，該槍擊案是一起受極端組織“伊斯蘭國”思想驅動而發動的恐怖襲擊，兩名嫌疑人是賽義德·阿克拉姆和納維德·阿克拉姆父子。