在岸人民幣兌美元突破7.04 15個月新高
2025-12-22 17:45:50
中評社香港12月22日電／人民幣兌美元在岸價與離岸價造好，在岸價收市報7.0382元兌1美元，較上星期五收市價升28點子，再創近15個月新高。臨近聖誕及新年，交投淡靜。
離岸價在7.03關口徘徊。
據香港電台報導，人民幣中間價則回軟至7.0572兌1美元，自近15個月高位回落，比市場預測偏弱165點子。
有交易員表示，臨近年底，季節性結匯需求持續釋放，國有大行亦繼續出手緩和人民幣升勢，預料短期人民幣匯價維持緩慢升值。
