中評現場：河套香港園區舉行開園典禮

河套香港園區（港深創新及科技園）開園典禮。（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區22日舉行開園典禮。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。



香港特區行政長官李家超主持開園典禮。國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽、深圳市副市長羅晃浩、香港特區政府財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東教授、發展局局長甯漢豪，以及創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘一同出席開園典禮。



李家超在典禮致辭表示，河套的發展目標是要成為世界級創新平台，是國家實現地理上橫跨兩種社會制度、經濟和司法體制優勢，以科技創新為主題的重大合作區。“我們繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業與世界級科研團隊等。我有信心，河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡和試驗田，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上的創新政策示範地，是富有強大推動力的發展香港引擎。”



徐啟方致辭時說，河套香港園區正式開園是香港建設國際創新科技中心、更好參與粵港澳大灣區建設的一件大事。河套香港園區正式運營，是香港特區政府深入貫徹落實國家主席習近平重要指示批示精神的具體行動，亦是粵港澳大灣區發展規劃落地見效的又一重要成果。