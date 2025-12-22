孫東：河套香港園區將助企業“引進、走出”

左起：創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園董事會主席蔡傑銘、香港特區政府創新科技及工業局局長孫東、港深創新及科技園行政總裁馬惟善（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區22日舉行開園典禮。香港特區政府創新科技及工業局局長孫東表示，河套香港園區開園意義重大。香港具有內聯外通的獨特優勢，未來河套香港園區將積極幫助內地企業“走出去”，同時吸引海外企業借河套園區“引進來”，充分的發揮新質生產力的引擎作用，同時在這裡匯聚全球的創科資源。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。



香港特區政府創新科技及工業局局長孫東在典禮後會見傳媒表示，非常高興一同見證了深港科技創新合作區香港園區正式開園。這標誌著過去一年多來在行政長官的領導下，河套香港園區的發展開始邁入新里程。今年正值國家“十四五”規劃的收官之年，同時也是“十五五”規劃謀篇布局之年。在這樣一個非常重要的歷史時刻，河套香港園區開園意義重大。這不僅代表了香港積極融入和服務國家發展大局的擔當，更是香港在國家科技創新戰略中積極作為貢獻國家的重要實踐。



孫東介紹，河套香港園區佔地87公頃，連同鄰近的新田科技城210公頃的創科用地，是未來香港“南金融、北創科”的關鍵部分。未來河套香港園區將採用“科研+中試”的發展模式，集中聚焦一些比如生命健康科技、人工智能與機械人、新能源以及高端智能製造等前沿科技領域，希望積極吸引海內外的龍頭企業在這裡建立研發中心和中試生產線，為支持企業從研發到試產的全流程。