日媒：日本貨幣政策仍未實現正常化

中評社香港12月22日電／日本經濟新聞社報道，日本銀行（央行）今後將保持繼續加息的方針，但考慮到物價變動，實際利率仍大幅維持在負值區間。貨幣寬鬆的力度仍然很大，旨在實現2%物價穩定目標的貨幣政策正常化仍處於半途。雖然這對支撐經濟和物價有一定效果，但也成為導致日元持續貶值的根本原因之一。



日銀總裁植田和男在12月19日的記者會上表示，“實際利率極低。從過去的加息來看，並沒有證據顯示貨幣寬鬆的程度正在迅速收縮”，表現出繼續加息的態度。他同時表示，如果工資和物價保持上漲趨勢，“將在適當的時機加息” 。



實際利率是從名義利率中扣除物價上漲率和預期通膨率得出的，是衡量寬鬆程度的主要指標。如果從美國的政策利率中減去剔除食品和能源的消費者物價指數漲幅，結果約為正1%左右。歐洲被認為低於負1%，而日本則顯得格外低。



日銀在此次會議上提出繼續加息，期待外匯市場上日元貶值的趨勢能得到一定的抑制。



不過，在記者會後，認為日銀將繼續積極加息的市場預期有所消退。12月，美國聯邦儲備委員會（FRB）啟動降息，由於日銀加息，日美之間的利率差縮小了0.5個百分點，但12月19日的外匯市場上日元反而貶值。



由於日銀對於加息的最終水準，以及既不刺激也不抑制經濟的中性利率水準的表態不夠充分，被市場解讀為比預期更偏鴿派。



關於今後的加息速度，植田表示“將在每次會議上更新經濟和物價展望、風險以及實現展望的準確度，同時做出適當的判斷”。



植田說，中性利率的估算值“存在相當大的差異，很難提前確定水準”，關於貨幣寬鬆的程度，每次加息時，包括金融機構的貸款動向在內，“將評估經濟、物價和金融形勢，同時綜合加以考慮”。



某大型銀行相關人士談及日銀記者會的印象時表示，“已經進入日元貶值進一步加劇、被迫提高利率的週期”。



在記者會上被問及匯率時，植田表示出關注匯率對物價影響的態度。日銀內部也普遍擔心，日元貶值會助長物價進一步走高。如果日元貶值趨勢繼續，出現提前加息的情景也並非不可能。



植田在此次會議上透露，多位政策委員認為有必要留意物價上漲的因素。



日元貶值將通過進口商品的價格上漲推高國內物價。日銀解釋稱，隨著人們對物價上漲的預期提高，核心物價上漲率也可能隨之上升。



不過，積極推進加息仍有難處。日本首相高市早苗在國會答辯中表示，“貨幣政策的具體手段應由日銀決定”。



這實際上表明了容許的態度，但政府內部仍有部分意見認為，12月加息與經濟對策背道而馳，過於倉促。



如果傾向於積極財政的高市政府加強慎重態度，日銀將難以啟動下一次加息。經濟部門的高官稱“下次會變得更難”。



市場上有觀點認為，加息的速度可能為每年2次或1次。法國巴黎銀行（BNP）證券公司的首席經濟學家河野龍太郎預測，“以半年1次的速度持續提高利率至1.5%是基本情境”。預計2026年底將達到1.25%，2027年中期達到1.5%。



河野指出：“加息滯後的風險正在加大，原則上應該加快加息的步伐”。不過，他預測“每半年一次”的原因是“日銀為了繼續對高市政權要求維持低利率給予一定的照顧”。