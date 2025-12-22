廣島議會通過意見書要求日政府堅持無核三原則

中評社香港12月22日電／共同社報導，日本廣島縣議會22日召開全體會議，就首相高市早苗擬探討修改無核三原則一事，全會一致表決通過了要求中央政府堅持三原則的意見書。這是核爆地廣島和長崎兩縣市議會的首份有關修改三原則的意見書。其中強調“為實現無核武世界持續努力，是我國這個唯一戰爭核爆國的使命”。



意見書指出，隨著自民黨推進3份安全保障相關文件的修改，“出現了對修改三原則表示擔憂的意見”。此外還強調“給80年前的廣島與長崎造成的悲劇絕不能重演”，要求中央政府正視核爆地對實現無核武和平世界的期盼。



縣議會議長中本隆志在會後向媒體強調，意見書的意義在於“敦促中央政府再度認識到必須恪守三原則且不改變”。中本還表示修改實屬荒謬，“若屬實，就將堅決反對並全力阻止”。



高市正在探討修改無核三原則中“不運進”核武器的概念。在著眼于明年修改3份安保相關文件的執政黨磋商中，如何處理此事將成為討論議題。



自民黨安全保障調查會長小野寺五典21日在NHK節目中表示，有必要就無核三原則的應有方式展開探討。他提及日本目前依賴于美國作為威懾力提供的“核保護傘”，認為“該問題是需要討論的課題之一”。



18日，高市政府中負責安全保障政策的首相官邸人士在接受以不公開為前提的媒體非正式採訪時發言稱“我認為應當擁核”，引發核爆受害者等批評。