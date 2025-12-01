紀欣：賴卓“毀憲”亂政　藍白提罷免案

中評社台北12月23日電（作者 紀欣）12月15日，“行政院長”卓榮泰決定不副署“立法院”通過的財劃法，賴清德立即表達支持，並指控在野黨“立法濫權，在野獨裁”，引發社會強烈反彈。除多名政治學者表示“衹有行政權才能獨裁”、台北市長蔣萬安說“民眾對民進黨政府已忍無可忍”，網路投票也顯示有高達93%的網友“沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁”，就連民進黨“立院”黨團總召柯建銘都說：“行政院長”“沒有不副署的空間”。



在此強大民意下，藍白“立委”12月18日在“立法院”移請“監察院”彈劾卓榮泰，19日上午又在議場前舉行“彈劾‘違憲總統’，反帝制、反專制、反獨裁”記者會，並由民眾黨團總召黃國昌領銜提出彈劾“總統”案，依“立法院”職權行使法”，經二分之一以上“立委”提議，全院審查時將邀賴清德列席說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。



民進黨府院黨都立即公開表述，藍白啟動“總統”彈劾案根本是“虛張聲勢”、“打假球”，一來是彈劾須經三分之二“立委”（76席）通過，在野最多衹有62席，根本過不了；二來是“立院”決議後須聲請“司法院”大法官審理，但“憲法”訴訟法修法把審議及判決門檻都提高了，又兩度未通過賴清德所提大法官人選，“憲法”法庭已長期癱瘓，無疑堵死了彈劾“總統”之路。



要在62席之外找到14席“立委”同意彈劾，又要讓已停擺400天的“殭屍憲法法庭”開議審理彈劾案，的確看似不可能的任務。不料，“司法院”忽然在19日下午3點召開記者會，宣布以明顯低於法定人數的五人組成之“憲法”法庭，作出2025憲判字第1號判決，判決早已公布生效的“憲法訴訟法修正案”無效。



賴清德這次不顧加深民眾對其“野蠻執政”的印象，再度使用政治影響力介入司法，應該絕不僅是為預防性地擋下“總統”彈劾案，而是有更大的目標，亦即要“憲法”法庭以“守護民主台灣”、“避免弱化‘中央政府’財政與‘國家’防衛實力”等類似的“憲法”條文或原則為由，判決已正式通過的財劃法、選罷法、年金改革法等修正案無效，甚至逼使藍白“立委”不敢再擋下1.25兆的“國防”特別預算案排入院會議程。這形同以“憲法”法庭為太上“立法院”，後患無窮！

