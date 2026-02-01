中評鏡頭：河套香港園區　活力滿滿

園區仿佛“大學城”，充滿活力（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月19日電（記者 盧哲）備受矚目的河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區近期開園。中評社記者走訪了香港園區已落成運行區域，感受其中創科活力。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。



河套香港園區佔地87公頃，連同鄰近的新田科技城210公頃的創科用地，是未來香港“南金融、北創科”的關鍵部分。未來河套香港園區將採用“科研＋中試”的發展模式，集中聚焦一些如生命健康科技、人工智能與機械人、新能源以及高端智能製造等前沿科技領域，希望積極吸引海內外的龍頭企業在這裡建立研發中心和中試生產線，為支持企業從研發到試產的全流程。



據介紹，香港園區以兩期分批次發展。第一期第一批次的八幢大樓當中，兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓已落成，分別提供約32000平方米樓面面積及100個公寓單位，目前已有超過60間機構和企業陸續進駐濕實驗室大樓，人才公寓首批住客亦已在2025年年底入住。其餘五座大樓的地基及上蓋工程已開展，並會在2027年起陸續完工。



中評社記者走訪的園區區域，正屬於兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓之間。寬闊的公路、充滿設計感的建築、優美的綠化、遼闊的天際線、尤其是位於一樓的便利店，讓人首先感覺仿佛進入“大學城”，處處充滿活力。