俄美烏等到底談得怎麼樣？外媒觀察到一個細節

中評社北京12月22日電／俄羅斯和烏克蘭代表團21日在美國佛羅里達州分別與美國方面會談。對於這兩場會談，美國總統特使威特科夫均稱“富有成效和建設性”，但未提供談判取得進展的細節。外媒認為，統一單調的外交辭令，折射出各方立場分歧短時間內仍難以彌合。



新華社報導，21日美俄會談結束後，威特科夫在社交媒體平台X發布聲明，稱雙方會談“富有成效和建設性”。聲明說，俄羅斯“仍然完全致力於在烏克蘭實現和平”，並高度重視美方相關努力和支持。此外再無其他細節。



同一天早些時候，威特科夫在X平台上發布聲明，也用“富有成效和建設性”形容美國和烏克蘭及歐洲國家過去3天在佛羅里達州邁阿密舉行的會談。



美國《政治報》注意到，威特科夫發帖後，烏克蘭談判代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫隨即發帖，內容與威特科夫的帖子“一字不差”。在與美方會談後，參與會談的俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表德米特里耶夫轉發了威特科夫的帖子。



美國、俄羅斯、烏克蘭和歐洲方面過去3天在佛州邁阿密舉行了一系列會談，俄羅斯和烏克蘭沒有直接會談。報導說，就如何結束烏克蘭危機，邁阿密會談並無突破，交戰雙方訴求的“鴻溝”依然存在。



據塔斯社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫21日說，俄美邁阿密會談討論的和平方案主要由烏克蘭和歐洲提出，“相當不具建設性”。他當天表示，俄、美、烏代表舉行三方會晤一事“尚未被認真討論”，俄方希望美國和其他參與烏克蘭問題談判的各方遵守俄美領導人今年8月在美國阿拉斯加州達成的共識。



據路透社報導，英國首相斯塔默21日與美國總統特朗普通電話，就談判等話題展開討論。英國首相府發布的聲明說，斯塔默向特朗普介紹了“志願聯盟”國家為結束烏克蘭危機所做的工作，表示要確保實現“公正持久”的和平。



據美烏會談後發表的聲明，雙方主要討論了四份關鍵文件，即進一步完善20點“和平計劃”，就多邊對烏安全保障框架協議和美國對烏安全保障框架協議協調立場，並進一步制訂烏克蘭戰後經濟發展計劃。雙方還討論了相關時間表和後續流程，但並未宣布後續會談安排。



聲明還說，“共同優先事項是制止殺戮、確保安全保障，並為烏克蘭的重建、穩定和長期繁榮創造條件”。烏方將在後續階段與合作夥伴進一步密切協作。