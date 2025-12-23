社評：美國“戰略收縮” 中國不可大意

美國“戰略收縮”是為了更專注於美洲和亞太地區 網絡相 中評社香港12月23日電（評論員 冬日）特朗普第二任政府最新發布的《國家安全戰略》被廣泛認為是美國正在進行“戰略收縮”，將國家安全戰略重心轉向西半球，沒有將中國明確定為“主要的戰略競爭對手”。表面上看，這似乎可以讓過去八年面臨強大戰略競爭壓力的中國人略感放鬆。其實不然，美國的“戰略收縮”對中國未必是好消息，中國不可對此麻痹大意。



特朗普政府的《國安戰略》明確提出“西半球優先”，宣稱要“重申和執行門羅主義”。所謂的“特朗普推論”是美國在國力相對衰落，力不從心之際，不得不減少全球干預，被迫轉向“務實經濟優先”的現實選擇。中國需清醒認識到，美國對外戰略的核心目標仍是遏制中國崛起。現在的調整既非“友好讓步”，更非“戰略退縮”，而是以更隱蔽、更聚焦、更精準的手段對中國進行多維圍堵。



首先，在軍事和安全領域，不管是特朗普推動的“俄烏和平”、“中東和平”，還是特朗普要求歐洲、印太盟友自我承擔更大的防衛責任，都是為了美軍能夠將有限的資源優先投入被《國安戰略》定義為“關鍵經濟和地緣政治戰場”的印太地區。擺脫了俄烏戰爭和中東戰火的拖累，美國將更有能力威懾台海和南海。



在印太地區，台灣因其半導體產業主導地位、分割東北亞和東南亞戰場、通往第二島鏈的重要通道，被定義為關鍵的戰略節點。《國安戰略》公然宣稱：“通過保持軍事優勢來阻止圍繞台灣的衝突，理想情況下是通過保持軍事優勢來實現的，這是當務之急”。