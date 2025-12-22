美任命格陵蘭特使　丹麥首相：被盟友置於困境

中評社北京12月22日電／對於美國總統特朗普任命格陵蘭島特使一事，22日，丹麥首相弗雷澤里克森在社交媒體上表示，“我們的盟友正將我們置於困境”。



央視新聞報導，弗雷澤里克森稱，格陵蘭島不會被出售，格陵蘭島的未來將會由當地居民自己決定。她和格陵蘭島自治政府總理尼爾森當天共同簽署一份聲明表示，希望丹麥的領土完整得到尊重。



這份聲明中還認為，格陵蘭島屬於格陵蘭人民，美國不應該占領格陵蘭島，美國不能以國際安全為借口，吞並其他國家或地區。



瑞典外交大臣斯蒂納加德22日表示，瑞典在上述問題上全力支持丹麥和格陵蘭島自治政府，並將捍衛國際法。



特朗普21日在社交平台“真實社交”發文，宣布任命蘭德里為美國格陵蘭島特使，稱其將推動美國相關利益，並強調格陵蘭島對美國國家安全的重要性。蘭德里隨後在社交媒體上回應稱：“很榮幸能在這一志願職務中服務（特朗普），以讓格陵蘭島成為美國的一部分。”



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普今年上任以來多次揚言要吞並格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。特朗普的這一言論遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。