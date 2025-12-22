李家超：繼續推進河套香港園區的建設發展

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月23日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超22日主持河套深港科技創新合作區（河套合作區）香港園區開園典禮。李家超介紹了園區發展體現的三個關鍵進展，並表示未來將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業與世界級科研團隊等。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，河套香港園區（港深創新及科技園）以發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地為目標。



李家超在致辭時說，歡迎各位齊聚在河套共同見證香港創科發展的一個里程碑時刻——河套深港科技創新合作區香港園區正式開園。李家超表示，由香港園區連同深圳園區所組成的河套合作區，是國家“十四五”規劃下粵港澳大灣區的一個重要合作平台。河套的發展目標是要成為世界級創新平台，是國家實現地理上橫跨兩種社會制度、經濟和司法體制優勢，以科技創新為主題的重大合作區。



去年，香港特區政府發布了《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，闡明香港園區的重點發展方向和策略，全力打造園區成為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐、國家培育發展新質生產力的重要策源地。“今年三月底，我在此出席了園區首三座大樓的平頂儀式，當時與各位提出了我們在此開啟創科新局面的四個理念，包括要以建設為基、以改革為綱、以融合為義、以合作為要，展示香港在創科領域不斷實現突破的決心。”李家超說，今日港深創新及科技園已進入正式開園時刻，他並向大家介紹了園區發展體現的三個關鍵進展。