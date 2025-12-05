快評：鄭麗文深入校園　拉近與年輕人距離

中評社快評／國民黨主席鄭麗文22日晚上到東吳大學政治系演講，現場來了約150位學生，許多人在鄭麗文現身時就趕緊拿起手機拍攝分享，看得出年輕人對她的印象不錯。



長期以來，國民黨欠缺年輕人的支持；台灣年輕人對民進黨當局的滿意度雖一路挫低，卻未見轉向支持國民黨。在年輕族群的這一區塊中，國民黨似乎總是輸家。



鄭麗文昨天深入校園，希望能拉近與年輕人距離，她做到了。鄭麗文出場之前，東吳大學已邀請台灣民眾黨主席黃國昌和民進黨秘書長徐國勇前往演講，鄭被安排在藍綠白三黨中壓軸，受到的關注是最多、最大的。



鄭麗文昨天以“國民黨的改革與青年參政之路”為題演講，她一開始就向台下學生強調，任何問題都可以問。鄭麗文細說為何擋軍購，談到中國人認同被妖魔化，等等，直面學生的問題，耐心解答，尋求認同支持。期間大學生曾全場鼓掌，演講後學生排隊要合影，顯見活動是成功的。



今年10月26日，鄭麗文在當選黨主席後赴花蓮出席活動，透過臉書曬出在火車上和年輕支持者們的合照，獲得很多點讚。近期鄭麗文為了各地方黨部人事布局、及備戰2026地方選舉，幾乎全台跑透透，一些地方黨部特別安排年輕黨員舉行入黨儀式，在鄭見證下一起宣誓，營造出鄭上任後黨內一片生機勃勃的氛圍。



把年輕人找回來，喚回年輕的心，是鄭麗文黨主席工作的重中之重。鄭麗文重視、也已著手有關工作。因問題存在已久，積重難返，能否找回更多年輕人，是一大考驗。