日本將重啟最大核電站　引發當地民眾反對

中評社香港12月23日電／日本新潟縣議會22日批准了補充預算等相關決議，將重啟該國最大核電站柏崎刈羽核電站。這一決議引發當地大量民眾反對。



據日本《新潟日報》報導，22日召開的縣議會全體會議旁聽席上擠滿了反對核電站重啟的民眾，人數大約有300人。在議會討論和投票過程中，旁聽席不時傳出“不是說過要經過縣民同意嗎？”“要遵守承諾！”等憤怒的話語，場面一度非常混亂，保安人員數次舉起寫有“請安靜”的牌子。



日本共同社報導，會上一名反對重啟的議員批評新潟縣知事花角英世，稱他“無視縣民的聲音，背叛了他們的信任”。這番批評贏得現場熱烈掌聲。會議開始前，縣政府辦公大樓前聚集了許多民眾，試圖阻止議會同意重啟核電站。



新華社援引報導，新潟縣10月份公佈的一項調查顯示，約60%的居民表示重啟的條件尚未齊備，約70%的居民對核電站運營方東京電力公司感到不安。



日本廣播協會（NHK）電視台就重啟問題採訪一名70多歲的女性，該女性質問知事為何要在民意強烈反對的情況下同意重啟。她說：“我到現在也無法接受……這麼輕率地作出決定真的好嗎？”



今年11月21日，花角英世同意柏崎刈羽核電站6號和7號兩個機組重啟，並希望縣議會就這一決定以及自己是否繼續擔任知事進行信任投票。新潟縣議會12月22日通過了重啟該核電站的相關補充預算，以及對花角英世表示信任的附帶決議。日本媒體報導，重啟該核電站的地方同意手續事實上已經完成。