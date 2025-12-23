俄羅斯外長對委內瑞拉表示聲援

中評社香港12月23日電／俄羅斯外長拉夫羅夫22日與委內瑞拉外長希爾就加勒比地區局勢升級進行電話交談，聲援委內瑞拉，並表示將在聯合國開展密切的雙邊合作及協調。



據俄羅斯外交部消息，拉夫羅夫對美國在加勒比海日益升級的行動表示嚴重關切，指出這些行動對國際航運構成威脅。



新華社報導，俄外交部說，在當前形勢下，俄方將全面支持和聲援委內瑞拉領導人和人民。兩國外長約定繼續在國際平台，特別是聯合國開展密切的雙邊合作和協

調行動。



當天，希爾證實他與拉夫羅夫通電話，俄方表示將全力支持委內瑞拉應對美國方面的封鎖。



希爾在社交媒體上說，委俄外長討論了近來美國在加勒比地區襲擊船隻、法外處決以及“海盜行為”等公然違反國際法的行徑，俄方將全力支持委應對封鎖以及在聯合國安理會採取相應行動。



希爾說，俄方表達了對委內瑞拉人民和總統馬杜羅的聲援，支持委內瑞拉捍衛國際法以及拉美和加勒比國家共同體《宣佈拉美和加勒比為和平區的公告》的原則。



自本月10日以來，美國已三次在委內瑞拉附近海域對涉委油輪實施攔截行動。美媒援引石油運輸監測機構“油輪追蹤”網站數據報導，目前有數十艘被列入美國制裁名單的油輪停留在委內瑞拉附近海域。



數月來，美方以打擊“毒品恐怖主義”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力，迄今在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方所謂“販毒船”，造成逾百人死亡。美方攔截油輪行動進一步加劇了美委緊張局勢。