日本首相官邸高官揚言“日本擁核論”

中評社北京12月23日電／據新華社報導，日本首相官邸一名負責安全保障政策的高官18日揚言“日本應擁有核武器”，引發多方批評。



據日本共同社報導，立憲民主黨黨首野田佳彥22日再次要求日本首相高市早苗盡快撤換發表“日本擁核論”的官員。他當日在廣島縣吳市表示：“任命一名持‘日本擁核論’的人擔任負責安保政策的首相官邸高官本身就存在問題。這是任命者的責任，希望他們盡快採取行動。”



另據共同社報導，高市早苗11月中旬就開始探討在修訂《國家安全保障戰略》等“安保三文件”時對“無核三原則”中不運進核武器的原則進行修改。關於高市企圖修改“無核三原則”，野田表示：“我擔心他們對核問題的認識出現根本性偏差。”



日本《赤旗報》22日報導，日本共產黨政策委員長山添拓21日在日本廣播協會的一檔電視節目中說，日本是唯一在戰爭中遭到過原子彈轟炸的國家，公然否定“無核三原則”絕對不可接受，應該撤回相關言論並罷免相關人士。



日本《琉球新報》20日刊發社論指出，“日本擁核論”嚴重背離了“無核三原則”。而且此番言論竟出自一名高官之口，完全不可接受。相關言論嚴重傷害原子彈爆炸受害者的感情，日本政府必須進行反省，並再次表明堅持“無核三原則”的立場。



共同社22日報導說，日本廣島縣議會全體會議當日一致通過一份意見書，要求日本政府堅持“無核三原則”。意見書指出，修改“無核三原則”的企圖引發人們擔憂，“80年前廣島和長崎遭遇的災難不能重演”，並要求日本政府充分理解當地民眾對實現沒有核武器的和平世界的期望。



1945年8月6日和9日，為促使發動侵略戰爭的日本盡快投降，美軍分別向廣島和長崎投放了原子彈。1967年，時任日本首相佐藤榮作在國會發言時提出“無核三原則”，即不擁有、不製造、不運進核武器。這一原則於1971年在日本眾議院全體會議上獲得通過，成為日本政府對核武器的基本政策。2022年，日本政府通過的“安保三文件”中，也寫明堅持“無核三原則”的基本方針不會改變。