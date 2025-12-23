美新興保守派大會　力撐萬斯角逐總統

中評社北京12月23日電／據文匯網報導，美國新興保守派組織“美國轉折點”上周四（12月18日）起在亞利桑那州鳳凰城舉行年度集會，是其創辦人柯克遇刺身亡後首次，副總統萬斯周日出席大會演說，成為會場焦點。《衛報》等傳媒分析，多名支持美國總統特朗普“讓美國再次偉大”（MAGA）運動的名嘴為政治影響力公開口角，暴露出保守派陣營內部分歧，但新世代保守派力撐萬斯，令其競逐2028年大選的路線更趨清晰。



萬斯當日發表演說，列舉特朗普政府過去一年表現，極力抨擊前總統拜登政府的“多元、平等與共融”（DEI）倡議，呼籲所有保守派選民加入“美國優先”支持者陣營，在明年中期選舉擊敗民主黨。不過在大會上，萬斯沒有提及3年後的大選，也與MAGA名嘴之間的唇槍舌戰保持距離。



多名MAGA名嘴則在大會上互不相讓，右翼網絡評論員夏皮羅批評同場的霍士新聞台前主持人卡爾森，不滿他曾邀請白人至上主義者富恩特斯參與錄製節目，宣稱此舉是“道德上的愚蠢行為”，卡爾森則指責夏皮羅是試圖令他人噤聲。霍士新聞台另一名前主持人凱利，以及特朗普首個任期內的“國師”班農，也紛紛宣稱夏皮羅“不再是MAGA的朋友”。



柯克遺孀明確支持



柯克的遺孀艾莉卡現時接替柯克領導“美國轉折點”，她在會上明確表態支持萬斯代表共和黨競逐2028年大選。分析指出，代表年輕保守派勢力的“美國轉折點”組織，是大選中不可忽視的關鍵力量，該組織視為特朗普在亞利桑那州等搖擺州勝出的重要因素。這一擁有龐大會員陣營、傳媒網絡與政治動員能力的組織，將為萬斯的潛在競選增添顯著優勢。