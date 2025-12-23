李家超訪港深創科園躍進空間

中評社北京12月23日電／據文匯網報導，22日下午，行政長官李家超與中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方，中央港澳辦、國務院港澳辦副主任、香港中聯辦主任周霽，以及深圳市副市長、黨組成員羅晃浩等嘉賓，一同主持港深創新及科技園開園典禮。李家超在致辭時表示，由香港園區連同深圳園區所組成的河套合作區，是國家“十四五”規劃下粵港澳大灣區的一個重要合作平台。他衷心感謝中央政府一直以來的大力支持，感謝廣東省政府和深圳市政府多年與香港特區政府和創科園公司緊密合作，共同推動園區構建。



隨著港深創新及科技園進入正式開園時刻，李家超向典禮在座嘉賓講述園區發展體現的三個關鍵進展：第一是生動體現創科動力，積極構建高端人才集聚高地；第二是全力實踐科研擴容，加快發展國際創新科技樞紐；第三是創新實現合作維度，高效促進跨境創科要素流動。他亦藉開園典禮這重要時刻，宣布連接港深兩個園區的“西面跨河連接橋項目”今日正式啟動，並會採用“一跨過河”的方案建造，體現連繫兩地園區的新標誌，聯通大灣區的創新脈絡。這項工程將打通河套合作區的交通網絡，有效促進跨境人員流動，發揮深港口岸設施和管理創新政策的優勢。



李家超隨後在社交平台上發文表示，出席典禮前，他到訪位於創科園八號大樓的躍進空間，眺望連接港鐵落馬洲站及港深創科園的直連路，並聽取創科園公司行政總裁馬惟善介紹河套香港園區及深圳園區建築，以及為園區員工特設的各項便利措施，包括人才公寓、港鐵落馬洲站車費優惠和接駁專車等。



李家超指出，創科園香港園區至今已有超過60家本地和海內外不同創科領域的企業和機構與園區簽署租約並陸續進駐，他今日亦與多間已經落戶或有意進駐園區、來自海內外的企業代表交流，當中包括專注於醫療器材與保健產品研發的德國公司，以及製造手術器械的瑞士公司代表。他們來自創科範疇的各行各業，涵蓋創科產業鏈的不同階段，既有承租園區大樓多個樓層的大戶，亦有租用躍進空間的初創企業，也有計劃發展選定地塊的科技企業。



李家超續指，不少代表所屬的公司已是其領域上的龍頭企業，包括今年上半年儲能產品出貨量位列全球次席的科技獨角獸；國內唯一擁有骨科手術機械人核心部件自主研發能力的香港品牌企業；以及入選福布斯2025年中國人工智慧科技企業頭50位的科技企業等。他和他們交流期間，多名企業代表都表示，選擇落戶港深創科園香港園區，看重的正是其擁有“一國兩制”的制度優勢和“國內境外”的獨特條件，是他們在香港以及大灣區大展拳腳的最佳落腳點。



李家超強調，展望未來，我們將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業與世界級科研團隊等。他有信心，河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡和試驗田，更將成為粵港澳大灣區，以至全球創新版圖上的創新政策示範地，是富有強大推動力的發展引擎。讓我們攜手並肩，堅持創新精神，共同開拓未來，一起服務國家高質量發展，共同譜寫創科新篇章。

