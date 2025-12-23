“粵車南下”入境香港市區正式實施

12月23日零時，“粵車南下”入境香港市區的首批通關車主在“一站式”通道辦理通關手續。（圖源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，23日零時，隨著一輛同時懸掛“FT”字頭車牌的粵C牌私家車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，備受期待的“粵車南下”入境香港市區政策正式實施，粵港澳大灣區融合發展再添新動能。



“一腳油門就能從珠海開到香港，這種體驗太暢快了。”首批嘗鮮的珠海車主曹先生告訴記者，過去往返兩地，總要顧慮車輛和客輪班次、通行限制等問題，如今手續大幅簡化，不管是跨境購物、探親訪友還是自駕出游，都順暢多了。



“臨近年末消費季，這次特意和家人一起過來，計劃自駕打卡太平山頂、維多利亞港、堅尼地城，還約了香港的朋友喝茶，總共待兩天。”他說。



談及申請流程，曹先生表示：“只要資料證照準備齊全，從提交申請到成功掛牌，審批速度非常快。”他還提到，首次辦理的查驗環節十分順暢，核對車輛識別號碼、發動機號碼，檢查輪胎、方向盤、懸掛和制動系統，以及檢驗車身結構、安全設備、改裝情況等15項檢測項目，僅耗時不到半小時便順利完成。



“‘粵車南下’相關網站和香港運輸署官網的指引都十分清晰，預約、驗車等全流程一目了然。”曹先生補充道，他還關注了“香港出行易”應用程序上線的“粵車南下”專屬頁面，香港運輸署推出的車流分流舉措和道路安全須知，讓他對跨境自駕出行更添一份安心。



“粵車南下”政策是國家推進粵港澳大灣區建設的重要舉措，也是繼“澳車北上”“港車北上”政策之後的又一項重大利好。獲批並成功預約的廣東私家車，如今可經港珠澳大橋珠海公路口岸直達香港市區，既為粵港兩地居民經商、就業、旅遊、探親提供了更靈活的出行選擇，也為香港旅遊、零售、餐飲等行業注入全新發展機遇。



珠海總站港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至22日20時，完成邊檢備案的“粵車南下”入境香港市區車輛已超380輛。



“‘粵車南下’與‘港車北上’形成互惠互補的雙向安排，標誌著粵港澳大灣區在規則銜接和基礎設施互聯互通上取得關鍵突破。” 港珠澳大橋邊檢站負責人介紹，自2023年7月1日“港車北上”政策實施以來，經該邊檢站查驗的“港車北上”車輛已超386萬輛次；僅今年以來，通行量就突破203萬輛次，同比增長36%。