60餘海內外企搶灘入駐　港深創科園開園

中評社北京12月23日電／據文匯網報導，香港創科發展迎來重要里程碑！規劃經年的河套深港科技創新合作區香港園區的港深創新及科技園，昨日舉行開園典禮。香港特區行政長官李家超在典禮上指出，河套香港園區第一期的首兩座濕實驗室大樓，已有超過60間科技企業和機構簽署租約，約八成樓面面積已租出，園區的人才公寓並已迎來首批住客，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目亦正式啟動。他形容世界各地的創科企業和科研人員踴躍進駐園區，以行動投下對香港園區發展的信心一票。他又透露，香港園區的第二期規劃已經完成，連同首期在內其總樓面面積將達200萬平方米，規模比原有規劃大增七成，為園區企業提供更多發展空間，為香港以至大灣區打造完整的創科產業鏈。



河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，其中的香港園區佔地87.7公頃，致力發展為聯通內地與國際的世界級科技創新樞紐，以及國家培育發展新質生產力的重要策源地。



昨日開園典禮由李家超主持，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方，中央政府駐港聯絡辦主任周霽，深圳市副市長羅晃浩，特區政府財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局常任秘書長暨港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘，以及逾250名嘉賓一同出席。



兩座濕實驗室大樓 逾60海內外企簽約



河套香港園區的首三座大樓於3月平頂，提供約3.2萬平方米樓面面積及100個公寓單位。李家超為典禮致辭時表示，當中的兩座濕實驗室大樓已有超過60間來自海外、內地及香港的企業和機構簽約，園區設有生物樣本庫、數據中心等讓租戶使用的共用設施。而第一期其餘的五座大樓，將會在2027年開始陸續完工。



李家超透露，園區第二期規劃已經完成，會以凝聚高效市場和有為政府的公私營合作模式，加快建設發展，而兩期發展提供的總樓面面積，亦將大增七成至200萬平方米。整個園區在未來將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能（AI）與數據科學、新科技與先進製造等支柱產業，推動產業有序發展，促進上、中、下游不同階段協同發展，打造完整創科產業鏈，服務大灣區構建國際科技創新中心的宏大目標。