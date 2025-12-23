富權：吳豐山被請辭是賴“毀憲謀獨”配套措施

中評社香港12月23日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：吳豐山被請辭是賴清德“毀憲謀獨”配套措施。以下為文章內容。



就在台灣地區“立法院”藍白黨團發出採訪通知，將於昨日在“立法院”議場前聯合召開“彈劾『違憲總統』，反帝制、反專制、反獨裁”記者會，正式宣布要提案彈劾賴清德，及“立法院”司法及法制委員會幾名藍白“立委”挾議席多數通過的“彈劾”卓榮泰臨時提案的同一天，亦即前天，另一邊廂的海基會，在循例召開第十二屆董監事第九次聯席會議上，董事長吳豐山做拋出“被請辭”的震撼彈，在致辭中透露他在上週五被賴清德約見，並徵詢對海基會人事意見後，以“下台背影要漂亮”的姿態，當即欣然同意“讓賢”，工作到十二月三十一日“下台一鞠躬”。



在野陣營要運用“憲政”機制“彈劾”賴清德，及吳豐山在賴清德要求下“被請辭”海基會董事長，都是台灣地區政治社會的大事。雖然兩者在“體量”上有輕重之別，而且在表面上沒有實質性的關聯，但其實都是指向賴清德正在操作“毀憲謀獨”配套措施。



實際上，圍繞著吳豐山“被請辭”的時間線，我們就可以發現一條極為明顯的“綠線”。就在賴清德約見吳豐山要求其“讓賢”的上週五亦即十二月十二日，賴清德針對“立法院”在野藍白黨團將要聯手挾議席多數三讀通過《財政收支劃分法》修正案，邀集民進黨五十一名“立委”舉行便當會聽取意見，商討因應。當時賴清德已經產生了“不副署，不執行”的因應決策。這兩項活動在同一天進行，就顯得吳豐山“被請辭”，是“點止人事調整咁簡單”。



緊接著，十二月十四日，立法院在藍白主導下三讀通過《財政收支劃分法》後，賴清德按照原定計劃在翌日上午邀請“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜及“考試院長”周弘憲進行“國政茶敘”，但韓國瑜婉拒出席。而卓榮泰即在當日下午舉行記者會，宣布“不予副署”《財劃法》修正法案，創下台灣地區“憲政史”的首例。



隨後，卓榮泰於海基會已經循例確定召開第十二屆董監事第九次聯席會議的同一天，亦即十二月十八日，召開“行政院會”通過《國家安全法》等四項修法草案。這是“行政院”為落實賴清德的“十七項措施”，已陸續提出“產創條例”、“海纜七法”、“韌性特別條例”、“資安法”等修法之後，再通過《國安法》、《陸海空軍刑法》、《陸海空軍軍官士官服役條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》等四項修法草案，將送“立法院”審議。其中的《國安法》修正案，明定無論是實體或網路上，任何人不得以文字、圖畫等公開鼓吹外國、大陸地區對台灣地區發動戰爭或採取非和平手段消滅“中華民國主權”，違者最高處一百萬元罰鍰。

