河套港園吸引深園香港創業者

中評社香港12月23日電／隨著河套香港園區開園，現正於河套深圳園區開設科創公司舒糖科技的港人何耀威認為，這是推進業務發展的大好機會。他相信兩個園區未來可以協同發展，讓其公司走得更穩更遠，“科技行業需要集聚效應，無論是深圳園區還是香港園區，都對科技企業提供很好的政策，那麼就能吸引我們這個產業鏈上的企業扎堆在這裡，衍生出齊全的產業配套，組團推廣機會也更多。”



本月初，他獲邀到現場參觀河套香港園區，瞭解整體發展情況及相關扶持政策，現正在申請進駐香港園區，並期待公司落戶到香港園區後，有關當局能帶領企業一同出海，以低成本、高效率的方式帶來更多國際資源。



香港文匯報報導，何耀威的公司主要業務是無創血糖監測智能手錶，涉及生命健康科技與人工智能兩大領域，剛好均為河套香港園區的重點發展產業。



入駐企業合標準獲資助



據他瞭解，香港園區對於入駐且符合標準的企業會給予資金資助，且園區還享有一系列政策優惠，如果其公司未來成功在香港園區落戶，他有意把負責研發的高端人才、國際市場開拓事務安排在香港；而產業鏈及產品端、內地市場部分則留在深圳，“人才在香港的政策下，到手的工資可以最大化，對於他們和公司來說是雙贏。”



與深產業化形成互補



至於2022年入駐深圳園區的創冷科技，是專注無電製冷材料與解決方案的綠色科技企業，團隊來自香港高校，目前業務合作已經覆蓋亞洲、中東、澳洲等地區。其負責人表示，“香港園區的推進，對我們來說意味著有一個更加清晰的‘科研＋國際合作＋產業協同’平台。”由於香港園區在基礎科研、國際資源連接，及制度環境方面具備獨特優勢，這與深圳園區偏重產業化、工程化的能力形成了很好的互補，故未來無論是在拓展香港及國際客戶，還是在聯合科研、尋找合作夥伴方面，香港園區都提供了新的可能性。

