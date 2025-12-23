富權：慎防民進黨發動“太陽花學運2.0版”

中評社香港12月23日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：慎防民進黨當局發動“太陽花學運2.0版”



台灣地區“立法院”前日舉行院會，處理民眾黨團所提提案，建請“立法院”本會期延長開會至二零二六年一月三十一日。儘管民進黨“立委”表達反對，但在付諸表決時不敵藍白人數優勢，最終“立法院”決議本會期延會至明年一月三十一日，與明年二月一日開始的第五個會期“無縫銜接”。



民眾黨黨團提出會期延長提案，是“一為神功，二為自己”。在“神功”方面，理由極為理直氣壯。民眾黨團在提案的事由中指出，“行政院”未依法編列軍警待遇調整相關預算，二零二六年“中央政府”總預算案仍陷入僵局，導致無法付委實質審查，追究根本原因是“行政院”違法亂紀，為避免時間緊迫草率審查，因而建請本會期延會至明年一月底。



這是民眾黨黨團在提出提案時的理由，隨著時勢的發展，現在看來可能還將會增添更為重要的且具有迫切性的理由，就是既然藍白黨團已經攜手提出“彈劾賴清德”提案，那就必須“一鼓作氣”，完成“立法院”審議及表決的程序。而按照民眾黨的內部契約，民眾黨黨團有七名“不分區立委”，包括黨團總召黃國昌在內，必須執行“兩年條款”，在明年一月三十一日卸任。因而民眾黨黨團必須爭取在本會期內，與國民黨黨團攜手合作，完成討論及表決“彈劾賴清德”提案的程序。



因為倘是該提案拖到下一個會期處理，民眾黨的現任八名“立委”，除因吳春城涉“壯世代”事件涉自肥爭議請辭後，提前遞補的劉書彬之外，其餘七人都必須卸任，接任的七人的經驗及戰力可能大不如卸任者。因此，黃國昌希望能夠搶在其及另六名戰友卸任之前，處理好這個“驚天地，泣鬼神”的歷史性提案。



這個想念，也就成為黃國昌“二為自己”甚至是“挪火為自己煮食”，提出延長會期到明年一月三十一日的重要動機。黃國昌是要“用好”“用盡”“善用”自己尚餘的一個多月的“不分區立委”任期，親自指揮民眾黨黨團，主導“立法院”處理“彈劾賴清德”的提案。這樣，就不但是為自己在第十一屆“立法院”的任期內，演好“漂亮卸任”的身影，而且更重要的是，獲得極為重要的政治資源，無論是在民眾黨內“兩個太陽”的競合中佔據主導地位，還是在“九合一”選舉中獲得較為理想的提名位置，都具有關鍵的助力作用。

