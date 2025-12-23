中國彩燈點亮美國十州綻放璀璨魅力

2025“中華文化光影盛宴”美國十州巡展中的梁祝主題彩燈。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京12月23日電／據人民日報海外版報導，當夜幕降臨美國路易斯安那州巴尤塞格內特州立公園，一場來自東方的視覺奇景正悄然上演。



31歲的四川燈展設計師王昱伫立於流光溢彩之中，耳邊回蕩著孩子們面對巨型恐龍彩燈時的陣陣歡呼。他微微閉眼，回想起童年自貢燈會的人潮——只是這一次，圍在他身邊的，是熱情的美國孩子和家長。“太神奇了！媽媽，這個彩燈好華麗！”一個七八歲的男孩拽著母親衣袖，指向中央那組情侶燈籠雕塑——粉色、綠色與白色的燈光交織如林，梁祝相依的身影在蝶舞花叢間展現。



這是2025年秋季啟動的“中華文化光影盛宴”美國十州巡展的一幕。從紐約到弗吉尼亞，從俄亥俄的葡萄園到詹姆斯敦的歷史博物館，這場為期半年的彩燈之旅，以璀璨燈火打開美國人瞭解中國文化的又一扇窗。



燈展採用了許多中國文化符號，同時也照顧到參觀者的體驗，借鑒了許多西方文化元素，例如夜游元素。觀眾們穿梭於龍形燈廊、中國版的“羅密歐與朱麗葉”梁祝愛情燈籠雕塑與蝴蝶森林之間，仿佛步入一場童話夢境。



這不僅是一場燈會，更是一次深入社區的文化體驗活動。在俄亥俄州南河葡萄園，秋收後的靜謐被華燈點亮，葡萄藤架綴滿彩燈，釀酒倉庫外墻上的投影講述著古老東方的故事。葡萄園負責人雷米·西格爾感嘆道：“藝術家們精心製作的燈籠，讓我們能夠沉浸式地體驗豐收的喜悅。”



在弗吉尼亞州詹姆斯敦殖民地博物館，明代瓷器與現代彩燈同框展出，歷史與當下在此刻交匯。“我們一直在尋找新穎的方式吸引社區觀眾。”博物館運營與教育高級總監馬里魯斯·萊夫特維奇表示，“這給了我們獲得獨特體驗的機會。”



當地居民紛紛在社交媒體上分享體驗：“這個冬天不能錯過的冬季彩燈節！”路易斯安那州副州長比利·農熱塞盛贊其為“路易斯安那州獨特魅力的體現”，美國PBS等媒體也對燈展進行專題報導，肯定其促進社區融合的積極意義。



“中華文化光影盛宴”巡展由深耕美國多年的克萊多藝術娛樂集團主辦。這家由中國華僑創辦的企業，總部位於紐約，已在美墨兩國成功舉辦多場大型燈展，累計吸引超百萬人次觀眾。該公司致力於推廣中國文化，其旗下擁有全美唯一的全竹制樂器樂團——“竹樂團”，曾在紐約肯尼迪藝術中心演出，為當地觀眾帶來別具一格的文化體驗。

