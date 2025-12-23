婚戀經濟有前途　相親服務需求大

中評社香港12月23日電／香港文匯報報導，不同成熟經濟體似乎都面對一個社會問題，“結婚的人越來越少，出生寶寶同樣越來越少”。近年，香港出生率因各種原因幾乎全球包尾，所幸香港婚配市場仍有需求。香港婚活創辦人黃嘉如接受香港文匯報訪問時指出，內地來港大學生及專業人才婚育需求近年增15%，顯示香港人的婚配市場需求將保持強勁，內地與香港婚配文化縱使有所不同，依然成婚者眾，如港漂女生閃嫁紐約銀行家，顯然婚戀經濟前景看俏。



港漂群體增15% 提升婚配需求



黃嘉如從多個角度分析香港婚戀市場概況。她表示，從經濟層面來說，儘管過去十年香港人口結構有所變化，但婚戀的剛性需求始終存在。單看該公司以往服務對象以本地人為主，近年已擴展至外地來港的高端人才、專業人士，以及內地來港就讀並計劃畢業後留港發展的大學生。她發現，來自內地的港漂群體，尤其是大學生，對組織家庭有較強的慾望，整體需求呈現上升趨勢。具體來說，以港漂為例，他們在香港完成高等教育並就業，人數在近一年內增長約15%，多從事法律顧問、金融、交易等專業領域，公司已有不少相關成功案例。



相親服務費用也豐儉由人，她指出目前公司提供兩類婚配服務，第一類是團體活動，收費介乎300至400元，以輪流交流形式讓參加者在一次活動中認識15至20位異性；二是單對單約會，收費約1，500元，參與者可在平台上瀏覽對方的照片與詳細資料，包括是否喜歡小孩、有無短期內結婚生子計劃等。



迎合內地人來港婚配人數日增的市場變化，黃嘉如指出，內地客戶偏好小紅書、微信、抖音，而香港客戶則多用Instagram。公司近年加強在內地平台的宣傳力度。內部為員工提供普通話培訓，以更好地與內地客戶溝通，深入瞭解他們擇偶需求。父母態度對港漂在港擇偶的影響相當大，也因地域而不同。來自廣州、珠海等南方城市的家庭，通常對子女在港成家持開放態度；而北方家庭則可能因距離較遠、探親不便而有所顧慮。



成功率方面，黃嘉如強調，港漂與本地客戶相差不大，港漂群體具國際視野，除了考慮本地對象，對海外華人也持開放態度。實際結婚數據，公司目前尚未有具體統計。隨著社會復常及特區政府推行各項人才引進政策，公司近年推出多元活動，例如因應“港人北上”熱潮，組織內地交友團，包括機動遊戲樂園一日遊、山姆超市購物團，以及惠州溫泉兩日一夜之旅等。最近一次惠州活動，44位參加者，有兩對成功牽手。

