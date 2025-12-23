港漂多參加社交活動　打破文化壁壘

中評社香港12月23日電／香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍指出，融入香港本地社交圈的渠道有限是新來港人才面臨的主要挑戰之一。他們在工作環境或生活圈中，與本地青年接觸的機會較少，難以建立深層次的人際關係。因此，增加社交接觸點成為關鍵。為此，各種社團和組織開始舉辦更多跨文化交流活動，為港漂與本地人創造相遇的機會。從粵語角到行業交流會，從行山活動到文化講座，這些平台正在悄然搭建起連接不同背景人士的橋樑。



兩成高才為單身人士



香港文匯報報導，尚海龍提到，高才通人才服務協會自2023年成立以來，積極響應特首李家超的號召，致力為新來港及本地單身青年搭建交流平台，促進聯誼並鼓勵在港成家立業。



協會已舉辦數十場活動，包括聯誼會、戶外活動及政策解讀午餐會等，旨在為青年創造更多接觸機會。協會希望通過與本地青年團體合作，舉辦更多聯誼活動，增加雙方接觸機會，逐步打破隔閡，促進更深層次的交流與瞭解。



高才通計劃是面向全球的，涵蓋199所國際及內地高等院校的B類和C類人才，以及年薪250萬港元以上的A類高端人才，因其人才來源具有全球化特徵。以內地來港的高端人才為代表的新來港人士中，已婚並擁有家庭的比例較高，單身人士約佔20%至25%。