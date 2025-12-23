羅傑斯警告“史詩級崩盤”　2026恐出大事

中評社香港12月23日電／國際知名投資家吉姆.羅傑斯近日再次對全球經濟發出嚴正警告，他指出，2026年極可能成為全球性的“大暴落之年”，不僅美國，包含日本在內的主要經濟體都難以倖免。羅傑斯直言，美國正走向歷史上前所未見的低谷，日本則深陷債務泥沼，世界各國在疫情後累積的龐大負債，已為下一場金融危機埋下引信。



中時新聞網消息，羅傑斯對日本的處境尤其憂心，他長期觀察日本的政治與財政走向，認為政府所主張的“負責任且積極的財政政策”，本質上仍是依賴擴大財政支出來刺激經濟，這類政策或許能在短期內帶來成長假象，但從長遠來看，只會讓問題更加嚴重。當減稅、補貼與物價對策，持續仰賴發行赤字國債支撐時，長期利率勢必上升，政府的利息負擔也將逐年加重，然而，“錢從哪裡來、未來如何償還”等關鍵問題，卻始終被延後處理。



在這樣的背景下，市場是否仍會持續信任日圓與日本國債，成為一個無法忽視的疑問。羅傑斯指出，從歷史經驗來看，人口不斷減少、債務卻持續膨脹的國家，最終幾乎無一能避免財政崩潰的命運。



面對可能到來的巨大風暴，羅傑斯建議投資人提早做好準備。他認為，美元仍是相對安全的資產之一，同時也可考慮將部分資產分散至瑞士等海外地區，以因應極端情境，包含金融管制或存款限制的風險。



事實上，這不是羅傑斯第一次警告全球經濟隱憂，他在今年8月時提到，目前美國債務總額已突破36兆美元，若無節制擴張，到2032年恐達50兆美元，債務占GDP比率恐超過135%。他警告，美國可能面臨他有生以來最嚴重的經濟危機，並重蹈1976年英國債務危機的覆轍。