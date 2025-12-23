王小洪：全面提升公安機關新質戰鬥力

5月14日，在第十二屆中國國際警用裝備博覽會移民管理裝備展區，民警和球形機器人、警用機器狗和具身人形智能警務機器人（右一）一起進行巡邏演練。當日，由公安部主辦的第十二屆中國國際警用裝備博覽會在北京首鋼國際會展中心開幕。本屆警博會以“新技術、新裝備、新質戰鬥力”為主題，以“簡約、專業、精彩”為辦展理念，廣泛邀請國內外警用裝備企業和科研機構參展，展示新技術在警用裝備上的最新應用，展現警用技術裝備發展成就。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪22日在全國公安科技工作會議上強調，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關於新時代公安工作和關於科技創新的重要論述，堅定不移貫徹總體國家安全觀，牢固樹立新警務理念，深入實施科技興警戰略，優化公安科技頂層設計，深化新技術裝備研發應用，加強公安科技人才培養使用，全面推進數智技術賦能警務實戰，為提升公安機關新質戰鬥力、推進公安工作現代化提供強勁動能。



王小洪要求，準確把握當前和今後一個時期公安科技工作的新形勢新要求，堅持政治引領、系統觀念、創新驅動、實戰導向、集約共享、自主可控，全力落實科技興警重點任務，在科學系統謀劃、搭建數智架構、強化裝備建設、深化場景應用、完善管理機制等方面持續發力，完善公安科技工作保障體系，切實將科技創新這個“關鍵變量”轉化為提升公安機關新質戰鬥力的“最大增量”，不斷推進公安工作質量變革、效率變革、動力變革。