形勢政策系列報告會第二場報告會在京舉行

中評社北京12月23日電／據新華社報導，由中央宣傳部、中央和國家機關工委、教育部、中央軍委政治工作部、北京市委聯合舉辦的形勢政策系列報告會第二場報告會22日在北京舉行。全國政協副主席、中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹作了“進一步全面深化改革面臨的形勢與任務”的專題報告。



穆虹在報告中指出，“十四五”時期，以習近平同志為核心的黨中央高舉改革開放旗幟，團結帶領全黨全國各族人民堅定不移全面深化改革，有力破解我國經濟社會發展中周期性、結構性、體制性問題，推動黨和國家事業取得新的重大成就。黨的二十屆三中全會部署進一步全面深化改革以來，我們有力有序推出一批有利於加快構建新發展格局、推動高質量發展的重大改革舉措，發揮改革穩增長、調結構、惠民生、防風險的重要作用，為確保“十五五”開好局、起好步打下堅實基礎。



穆虹認為，在推進中國式現代化新征程上，改革始終是攻堅克難、開拓前進的關鍵一招。“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，我國發展環境、條件和增長模式都在發生深刻變化，必須堅持以改革創新為根本動力，通過進一步全面深化改革，破解高質量發展面臨的體制機制障礙，激發發展新質生產力的內生動力和創新活力，化解複雜嚴峻的外部風險挑戰，為中國式現代化提供更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。



穆虹表示，要堅持黨中央對全面深化改革的集中統一領導，深入貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，統籌好黨的二十屆三中、四中全會部署各項改革任務，以經濟體制改革為牽引，重點圍繞建設現代化產業體系、加快高水平科技自立自強、建設強大國內市場、加快構建高水平社會主義市場經濟體制、擴大高水平對外開放、促進城鄉融合和區域聯動、扎實推進全體人民共同富裕等深化改革，以釘釘子精神抓好落實，用改革方法破解難題、推動發展，為續寫經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡新篇章、開創中國式現代化新局面提供強大動力和制度保障。



報告會由中央和國家機關工委負責同志主持。在京黨政軍機關幹部、中央企業幹部職工、首都高校師生和首都各界群眾代表約730人參加報告會。



