李強：進一步做好十五五規劃綱要編制工作

中評社北京12月23日電／據新華社報導，12月22日，中共中央政治局常委、國務院總理李強主持召開國務院“十五五”規劃《綱要草案》編制工作領導小組會議，深入研究《綱要草案》編制工作。



中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席。



會上，國家發展改革委就《綱要草案》編制進展情況作了匯報，與會同志進行了討論。李強說，編制“十五五”規劃綱要是當前一項重要任務，習近平總書記在中央經濟工作會議上對做好規劃綱要編制工作提出明確要求，我們要深入學習領會、認真貫徹落實，進一步做好《綱要草案》編制工作。



李強指出，目前《綱要草案》的編制已經有了較好基礎，下一步要集中力量、精益求精做好修改完善工作。要著眼於更好發揮規劃引領作用，緊緊圍繞推動高質量發展這個主題來設定指標、安排政策、謀劃項目，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。致力於發展新質生產力，在推動科技創新、加快培育新動能、促進經濟結構優化升級上取得突破性進展。要進一步明確任務舉措，圍繞“十五五”規劃建議明確的戰略任務做好細化實化工作，使規劃內容更加貼近發展需要。謀劃一批能夠帶動全局的重大工程、重大項目、重大載體，既為未來發展積聚新動能、培育競爭力，又為當前擴大內需、穩定經濟運行提供支撐。要深入貫徹改革創新的要求，準確把握當前發展的階段性特徵，克服路徑依賴，善於運用改革創新的辦法破解難題。堅持政策支持和改革創新並舉，聚焦打通體制機制上的堵點卡點，深入謀劃新政策新舉措，形成組合放大效應。要充分體現民生溫度，回應社會關切，推出一批惠民生暖民心的重大政策和項目，切實解決群眾急難愁盼問題。找准改善民生和擴大內需的結合點，在增進民生福祉中培育新的經濟增長點。



李強強調，《綱要草案》編制要充分發揚民主，廣泛凝聚共識，認真聽取並吸納各方面意見建議，匯集各方智慧，形成發展合力。



何立峰、張國清、劉國中、王小洪、吳政隆參加會議。