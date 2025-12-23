趙樂際主持十四屆全國人大常委會十九次會議

中評社北京12月23日電／據人民日報報導，十四屆全國人大常委會第十九次會議22日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。



常委會組成人員156人出席會議，出席人數符合法定人數。



生態環境法典草案經十四屆全國人大常委會第十五次會議初次審議，並以分編形式經十四屆全國人大常委會第十七次會議、第十八次會議再次審議。按照工作安排，將分拆審議並修改完善的各編草案重新合為完整的生態環境法典草案三審稿。會議聽取了全國人大憲法和法律委員會副主任委員沈春耀作的關於生態環境法典草案修改情況的匯報。憲法和法律委員會建議經本次常委會會議審議後，由常委會決定將草案提請十四屆全國人大四次會議審議。



會議聽取了憲法和法律委員會主任委員信春鷹作的關於民族團結進步促進法草案修改情況的匯報。草案二審稿進一步充實堅持依法治理民族事務相關內容，豐富關於維護國家象徵和標誌尊嚴的內容，明確貫徹總體國家安全觀的要求等。憲法和法律委員會建議經本次常委會會議審議後，由常委會決定將草案提請十四屆全國人大四次會議審議。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員周光權作的關於國家發展規劃法草案修改情況的匯報。草案三審稿完善國家發展規劃的定義、國家規劃體系的規定，增加關於堅持頂層設計和問計於民相統一的規定等，並根據黨的二十屆四中全會精神對有關表述作修改完善。憲法和法律委員會建議經本次常委會會議審議後，由常委會決定將草案提請十四屆全國人大四次會議審議。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員何平作的關於漁業法修訂草案審議結果的報告。草案三審稿完善涉漁生態環境影響評價的審查程序，與生態環境有關法律規定做好統籌銜接等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員黃明作的關於危險化學品安全法草案審議結果的報告。草案三審稿對危險化學品安全相關知識的宣傳普及、生產企業安全培訓作出規定，加強對個人使用危險化學品的管理等。

