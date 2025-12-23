中辦國辦印發2026年元旦春節工作通知

中評社北京12月23日電／據新華社報導，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於做好2026年元旦春節期間有關工作的通知》。全文如下：



2026年是“十五五”規劃開局之年。各地區各部門要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，統籌做好元旦、春節期間各項工作，確保人民群眾度過歡樂平安祥和的節日。經黨中央、國務院同意，現將有關事項通知如下。



一、關心困難群眾生產生活。各級黨委和政府要認真做好救助幫扶、走訪慰問，切實為群眾辦實事解難事。按規定及時足額發放救助金，有條件的地方可提前發放救助金或增發一次性生活補貼。加大臨時救助力度，對遭遇突發性、緊迫性困難的群眾，及時給予基本生活保障，做好受災人員冬春救助。加強對特殊困難老年人、殘疾人、困境兒童等群體的走訪慰問和關愛幫扶。開展“寒冬送溫暖”專項救助行動。開展治理欠薪冬季行動，依法打擊拖欠農民工工資違法行為。落實企業幫扶政策，解決拖欠賬款問題。對就業困難人員實施就業援助。加強靈活就業人員和新就業群體勞動權益保障。關心關愛基層幹部職工，特別是工作在條件艱苦地區和急難險重任務一線的人員。深入走訪慰問生活困難黨員、老黨員和老幹部，紅軍老戰士、抗戰老戰士、志願軍老戰士、老復員軍人、軍隊離退休幹部、殘疾軍人、烈軍屬等。



二、確保市場供應平穩有序。全力做好煤電油氣生產、運輸保障，確保民生用能保供穩價，保障群眾溫暖過冬。落實糧食安全黨政同責和“菜籃子”市長負責制，強化市場監測預警，發揮交通物流保通保暢工作機製作用，保障糧油肉蛋奶果蔬等生活必需品供應充足、價格平穩。擴大優質商品和服務供給，創新多元消費場景，激發假期消費潛力。強化餐飲服務食品安全和市場銷售食用農產品質量安全監管，守牢“舌尖上的安全”。加大對餐飲住宿、年貨商品等民生重點領域價格收費監管力度，嚴厲打擊哄抬價格、價格欺詐等違法行為。加強網絡交易監管，規範促銷行為。暢通投訴舉報渠道，及時受理處置消費者訴求。



三、豐富群眾精神文化生活。開展“新春走基層”主題採訪活動，唱響時代強音，激發奮進力量。辦好春節聯歡等文藝演出活動，開展“歡歡喜喜過大年”主題活動、“非遺賀新春·尋味中國年”主題推廣。開展“我們的中國夢——文化進萬家”、文化科技衛生“三下鄉”等活動，面向基層提供優質文化產品。開展軍民共建活動。豐富旅遊產品，提升旅遊品質和旅遊體驗，推出系列消費惠民措施。加強跨部門執法協作，維護文化和旅遊市場秩序。

