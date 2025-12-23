三部門：做好新年春節期間雙擁工作

9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行。這是抗戰老戰士在天安門城樓上敬禮。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據人民日報報導，2026年新年春節將至，為做好新年春節期間雙擁工作，退役軍人事務部、中央軍委政治工作部、全國雙擁工作領導小組辦公室近日聯合下發通知，要求各地各部隊要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹習近平總書記關於雙擁工作的重要論述和重要指示批示精神，按照全國雙擁模範城（縣）命名大會部署要求，扎實做好擁軍優屬、擁政愛民工作，不斷鞏固發展堅如磐石的軍政軍民團結。



通知指出，要深入搞好雙擁宣傳教育。各地各部隊要把學習貫徹黨的二十屆四中全會精神作為重要內容突出出來，綜合運用軍地各級各類媒體，廣泛宣傳“十四五”時期以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民取得的新的重大成就，宣傳“十五五”規劃建議關於如期實現建軍一百年奮鬥目標、高質量推進國防和軍隊現代化的新要求，宣傳鞏固發展軍政軍民團結對全面建設社會主義現代化國家的重大意義，教育引導軍民更加堅定地維護核心、攜手奮進，進一步匯聚起奮力開創中國式現代化建設新局面的磅礴力量。要大力宣傳全國雙擁模範城（縣）、“最美擁軍人物”等先進事跡，廣泛組織富有地域特色、軍民喜聞樂見的群眾性節日文化活動，引領形成愛國擁軍、愛民奉獻的良好社會風尚。



通知要求，要主動服務部隊練兵備戰。各地要緊扣部隊實際需求，把服務保障部隊備戰打仗作為節日擁軍的重點，充分利用元旦、春節期間軍地走訪、軍政座談、慰問駐軍等時機，主動瞭解部隊困難需求，研究拿出具體措施，想方設法幫助解決備戰急用、官兵急盼的重難點問題。要發揚擁軍支前優良傳統，積極協助部隊遂行冬訓演練、戰備執勤、維穩處突等軍事行動，努力搞好通信、交通、水電、食宿等各項保障。深入扎實搞好科技擁軍、教育擁軍、文化擁軍、法律擁軍，就近就便到基層一線部隊看望慰問官兵，幫助官兵排憂解難，豐富物質文化生活，持續激勵軍心士氣。承擔“城連共建”“情系邊海防官兵”春節專項慰問的全國雙擁模範城（縣），要廣泛發動群眾參與、周密組織慰問活動，切實把關懷溫暖送到海島邊關。



通知提出，要積極開展愛民惠民活動。各部隊要自覺踐行根本宗旨，著眼地方所需、群眾所盼，充分發揮自身優勢，多辦惠民生、暖民心的好事實事。利用節假日等時機，組織官兵深入定點幫扶村、援建共建學校、駐地鄉村社區等，積極開展助學興教、義務巡診、便民服務等活動，助力改善道路交通、整修農田水利、開展環境衛生整治。廣泛開展送溫暖、獻愛心活動，看望幫助城鄉低保對象、殘疾人家庭、空巢老人、留守兒童等群體，幫助解決生活實際困難。針對冬季易發森林大火、雨雪冰凍等自然災害的實際，積極做好滅火、掃雪、除冰等應急準備，協助維護機場、車站、碼頭等春運交通秩序，確保群眾安全過節、歡度佳節。



通知要求，要關心關愛優撫安置對象。各地各部門要樹立依法擁軍觀念，認真落實優撫安置各項政策法規，切實維護好部隊官兵和優撫對象的合法權益。公共服務窗口單位要落實好軍人依法優先舉措，為軍人軍屬節日出行、參觀游園等提供優待服務。深化“關愛功臣”“雙擁在基層”活動，認真組織送立功喜報和慰問信、走訪慰問在鄉紅軍老戰士、老復員軍人和烈軍屬等，落實好各項優撫待遇，積極幫助解難題辦實事，送上黨和政府的關懷溫暖。各級優撫醫院、光榮院和軍供站要加強節日期間工作管理，細化措施、用心準備，為服務對象歡度佳節提供有力保障。



通知要求，節日期間，各地各部隊要嚴格落實改進作風、為基層減負、過緊日子等要求，籌劃開展雙擁各項活動喜慶熱烈、儉朴節約。