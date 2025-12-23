農業農村部高質量推進高標準農田建設

中評社北京12月23日電／據新華社報導，記者22日從農業農村部獲悉，2025年農業農村部會同有關部門扎實推進高標準農田建設，加強政策和資金保障，夯實國家糧食安全基礎。



具體來看，農業農村部全面完善制度體系建設。農業農村部根據中辦、國辦印發的《逐步把永久基本農田建成高標準農田實施方案》，科學指導全國各地持續推進高標準農田建設；印發《高標準農田建設質量管理辦法》《高標準農田建設項目竣工驗收辦法（試行）》《高標準農田工程設施管護辦法（試行）》等文件，為高標準農田建設、運營、管護和利用提供制度保障。



高質量落實年度建設任務。農業農村部支持各地優先在東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區、糧食產量高和增產潛力大地區開展高標準農田建設；通過超長期特別國債和中央財政補助資金等渠道，為全國7500多萬畝高標準農田年度建設任務提供資金保障；同時督促指導各地合理安排年度實施計劃、優化建設內容，在確保工程質量的前提下，加快推進項目實施。



切實抓好農田溝渠修復整治。農業農村部進一步加強農田溝渠修復整治和平原澇區治理，推進灌區現代化改造、高標準農田建設等項目，加強灌區骨幹工程與田間工程相銜接，打造系統完備、循環暢通、排蓄可控的溝渠網絡體系；督促各地加快修復因災損毀的溝渠等設施，提升農田防災減災能力。



扎實開展農田工程質量專項整治。針對一些地方存在的高標準農田建設工程質量等問題，農業農村部扎實開展工程質量“回頭看”和專項整治行動；對2019年以來實施的近5萬個高標準農田建設項目開展大起底、大排查、大整治；通過暗查暗訪、質量抽測等措施，發現解決了一批群眾反映強烈的實際問題，切實提高工程建設質量，農民群眾滿意度明顯提升。