從中央經濟工作會議看增進人民福祉著力點

2025年11月，甘肅省隴南市宕昌縣益民社會工作服務中心養老護理員趙雪林為南河鎮寺蔔寨村張尕旦老人測量血壓。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，悠悠萬事，民生為大。



日前召開的中央經濟工作會議指出，堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。通讀會議部署，“民生”貫穿始終：穩就業、強保障，辦實事、增福祉，一系列舉措直指群眾關切，也為經濟社會高質量發展奠定更加堅實的基礎。



穩就業：夯實民生之基



雲南昆明市宜良縣，一份“上手快、見效快”的工作，成為不少返鄉人員的選擇。在美團城區站，信息錄入、崗前培訓、跟崗實操……一套流程下來，返鄉不久的張賢榮很快上線接單。“第一個月收入3000多元，第二個月4000多元，熟練後一個月5000元不成問題。”



就業是最基本的民生。會議提出，實施穩崗擴容提質行動，穩定高校畢業生、農民工等重點群體就業，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險。這一系列部署，進一步明確了穩就業的政策著力點。



“實施穩崗擴容提質行動與此前出台的就業政策相呼應，是黨中央深入分析當前就業形勢和面臨的突出問題提出的應對舉措，也是在‘十四五’即將收官、‘十五五’新程待啟的關鍵時點釋放出的穩就業鮮明信號。”中國人事科學研究院就業創業與政策評價研究室副主任黎宇說。



在廣東中海萬泰技術有限公司，通過廣東省政府、院校、企業三方聯動的產教評技能生態鏈建設，一線員工正逐步從“單一”向“復合”技能轉變。



“多學一門技能，就多一份底氣。”廣東中海萬泰技術有限公司人力資源部負責人黃藝娟介紹，企業通過與院校聯合培養復合型技術人才，既縮短培養周期，也提升崗位匹配度，為企業實現產值快速增長提供了重要人才支撐。

