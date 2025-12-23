新華國際傳播指數平台正式上線

中評社北京12月23日電／據新華社報導，新華國際傳播指數平台22日正式上線。該平台是一個實時監測、智能分析國際傳播效能的綜合性技術平台，具有數據監測、效果評估、態勢研判、決策輔助、專題定制、智能問答等多種功能。



新華社社長傅華當天在北京舉行的新華社新聞學術年會上宣布該平台正式上線運營。



新華社具有廣泛海外布局和全球信息采集能力、大數據與人工智能先進技術應用和專業指數研發等不同領域綜合優勢。新華國際傳播指數平台依托新華社的獨特優勢及長期積累的國際傳播經驗，以指數形式量化呈現中國主流媒體全球傳播整體狀況，直觀反映國際傳播效能變化趨勢。



該平台創新推出XH－RISE國際傳播指數模型與媒體內容轉引判定算法，可實時動態監測中國聲音的全球傳播效果，是集數據洞察、熱點追蹤、風險研判、趨勢預測、專題定制、智能問答、報告生成等功能於一體的立體式、全景式智能監測分析平台。



清華大學新聞與傳播學院院長周慶安認為，該指數採用科學的方法，立足智能技術，實現國際傳播效能的實時追蹤和動態監測，既能滿足多主體、多平台、多場景的國際傳播效能評估需求，又能深入挖掘精準傳播的核心訴求，為提升中華文明傳播力與影響力提供了重要支撐。



中國社會科學院新聞與傳播研究所所長胡正榮指出，新華國際傳播指數平台構建了科學有效的國際傳播評價體系，補齊了行業短板。平台將海外社交媒體指標納入評估系統，進行多維度數據分析和對比，兼具開放性與前沿性。



新華國際傳播指數平台研發團隊表示，將不斷優化完善平台體系，以打造國際傳播指揮決策的動態“儀表盤”、報導實踐的可視“晴雨表”、引導輿論的精準“路線圖”作為遠景目標，切實服務國際傳播實際工作，推動國際傳播能力建設不斷提升。