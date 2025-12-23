《思想殖民》新書出版並舉行學術研討會

《思想殖民》中英文版圖書（圖片來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，《思想殖民》新書出版暨學術研討活動22日在第36屆新華社新聞學術年會期間舉行。



《思想殖民》中英文版圖書由新華出版社出版，集納了新華社國家高端智庫課題組撰寫的《思想殖民——美國認知戰的手段、根源及國際危害》和《起底美國軍事霸權的根源、現實與危害》兩篇智庫報告。



“思想殖民”智庫報告深刻揭示了美國長期在思想領域滲透侵蝕他國主權，戕害國際認知公正與公平的真相，報告在2025年9月7日舉辦的2025全球南方媒體智庫高端論壇上發布。“起底美國軍事霸權”智庫報告剖析了美國軍事霸權的思想根源、方式手段，以及對全球安全穩定造成的危害。報告於2023年9月5日公開發布，十餘位來自亞洲、中東、非洲、亞歐、歐洲和拉美地區的專家及國內學者以線上和線下方式參加報告發布暨研討會，並對報告予以高度評價和肯定。該報告在收入本書時根據最新事實又進行了修訂。



與會專家指出，兩份智庫報告發布後，在國內外產生較大社會影響，對凝聚全球南方國家自主發展、打破霸權制約共識具有重要啟示作用。北京大學新聞與傳播學院院長陳剛說，美國在全球頻繁發動戰爭和各種形式的對抗，總是“振振有詞”，其“詞”恰恰是“思想殖民”的具體體現。這本新書對美國思想殖民及其背後規律進行了創新性、系統性的研究，有助於世界各國尤其是全球南方國家提高警惕並加以防範。



中國社會科學院大學副校長姜飛認為，在世界百年變局背景下，深入拆解美國新殖民主義的各種表現，重塑世界各國認知體系，重建全球傳播秩序勢在必行。這對於促進全球南方國家團結、推進全球和平與發展十分有益。