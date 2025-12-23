中方敦促推動蘇丹停火止戰（圖源：央視新聞） 中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，中國常駐聯合國副代表孫磊22日在聯合國安理會蘇丹問題公開會上發言，指出推動停火止戰是當務之急。



孫磊說，近期，蘇丹局勢持續惡化。為幫助蘇丹盡早結束戰亂，實現和平穩定與發展，國際社會需要作出更大努力。蘇丹衝突已持續近3年，造成當今世界最大的人道主義災難，周邊國家也深受其害。中方敦促衝突各方從蘇丹人民福祉出發，認真聽取國際社會呼聲，立即無條件停止敵對行動，通過對話談判探索政治解決方案，切實保護平民、聯合國人員和機構安全。任何外部勢力都應避免向當地武裝組織提供軍事支持。各方應切實尊重蘇丹主權、統一和領土完整。國際社會應繼續支持蘇丹政府落實政治路線圖，支持蘇丹人民探索符合本國國情的發展道路和制度安排，不強加解決方案，反對可能導致分裂的行為，摒棄地緣政治操弄。



孫磊表示，面對不斷加劇的人道危機，確保援助物資持續准入和有序分發至關重要。中方支持蘇丹政府繼續與聯合國人道機構開展協調，保障食品、飲用水、藥品等生活必需品供應，滿足民眾生活所需。國際社會，特別是傳統援助方要增加投入，以負責任方式落實人道援助承諾。



孫磊說，中方在蘇丹問題上始終秉持客觀公正立場，願同國際社會一道，全力推動蘇丹盡快平息戰火、緩解人道危機、實現持久和平與發展繁榮。