“免申即享”，助力個人重塑信用

中評社北京12月23日電／據人民日報報導，為支持信用受損但積極還款的個人高效便捷重塑信用，中國人民銀行12月22日對外發布一次性信用修復政策有關安排，符合相關條件的逾期信息將不會在個人信用報告中予以展示。



提供容錯糾正機會，避免因一次失誤而長期受限



根據政策安排，對於2020年1月1日至2025年12月31日期間，單筆金額不超過1萬元的個人逾期信息，個人於2026年3月31日（含）前足額償還逾期債務的，金融信用信息基礎數據庫（即央行征信系統）將不予展示。其中：



個人於2025年11月30日（含）前足額償還逾期債務的，央行征信系統自2026年1月1日起不予展示相關逾期信息；



個人於2025年12月1日至2026年3月31日期間足額償還逾期債務的，央行征信系統於次月月底前不予展示相關逾期信息。比如，個人在2026年1月還清欠款，相關逾期信息在2月底前即可展示為正常還款狀態。



中國人民銀行副行長鄒瀾介紹，政策主要有四方面適用條件：適用對象限定於個人在央行征信系統中展示的信貸逾期信息；適用時間區間要求逾期信息產生於2020年1月1日至2025年12月31日期間；適用金額為單筆逾期金額不超過1萬元；適用前提是個人在2026年3月31日前足額償還逾期債務。



同時，政策不區分信用卡、房貸、消費貸等業務類型，只要符合相關條件，都能獲得修復。



鄒瀾表示，相關政策標準和條件的設定，主要出於兩方面考慮：政策不區分貸款機構、貸款類型，不設置申請程序和複雜條件，公平公正、簡便易行地為在規定日期前履行還款義務的個人提供信用重建機會；政策對逾期時間和逾期金額作規定，精準支持小額逾期、誠信還款人群信用重建，並保留對尚未按期還款或大額逾期人群的信用約束，堅守履約守信的底線，保證征信系統的嚴肅性和約束力。

