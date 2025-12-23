歐盟900億歐元對烏援助背後的內部博弈

12月18日，歐盟峰會現場（圖源：央視新聞） 中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，在日前閉幕的歐盟領導人布魯塞爾峰會上，歐盟正式決定，向烏克蘭提供2026至2027年度總額達900億歐元的貸款援助，以滿足烏克蘭未來兩年在軍事與經濟層面的迫切需求。此次援助以歐盟共同借債方式籌資，標誌著歐盟在維護地區安全與穩定方面作出新的重大承諾，同時也折射出成員國內部利益平衡與戰略選擇的複雜博弈。



值得注意的是，這一援助方案未能如最初設想那樣動用凍結的俄羅斯資產，各方圍繞法律風險與政治立場的分歧激烈，導致原定於12月18日開始的會議一直延續至次日凌晨才結束。最終，歐盟選擇通過預算支持與資本市場借債的方式為烏克蘭籌集資金。24個成員國決定加入該方案，捷克、匈牙利和斯洛伐克等國則持保留態度。這一被歐洲政要稱為“團結象徵”的決定，向外界傳遞的並非戰略自信，而是一個在現實壓力與政治分歧中反復權衡、步履遲疑的歐洲形象。



900億歐元如何“熬”出來：一場幾近破裂的歐盟內部博弈



20日，《政客》歐洲版披露了歐盟峰會期間圍繞對烏融資的關鍵細節。報導顯示，最終敲定的900億歐元援助方案並非順理成章，而是在長時間拉鋸、多輪瀕臨破裂的談判中艱難成型。早在今年10月歐盟峰會上，部分成員國就曾強烈主張動用凍結在比利時的俄羅斯資產，但因分歧過大未能取得進展。



歐盟方面原以為能在數月內說服比利時首相德韋弗改變立場，但後續密集磋商證明阻力遠超預期。至峰會當天，歐盟內部已形成兩大陣營：比利時聯合意大利、保加利亞和馬耳他等國，堅決反對直接動用俄被凍結資產，強調法律風險與潛在報復；另一方則希望盡快推動方案落地，避免對烏支持出現“斷檔”。儘管德、法等國通過外交游說與政治施壓試圖推動比利時讓步，但未能成功，分歧反而進一步公開化。



德韋弗的強硬立場並非沒有民意支持。自10月以來，他因堅持反對動用俄資產，在國內支持率顯著上升，也引發歐盟核心國家高度關注。峰會當周公布的一項民調顯示，67%的比利時受訪者支持其立場。