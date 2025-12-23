美司法部恐成被告　愛潑斯坦檔案爭議再升級

《衛報》報導，參院少數黨領袖舒默提出一項決議，要求參議院對司法部提起法律訴訟，因為司法部沒有完整公布愛潑斯坦案有關文件。（圖源：央視新聞） 中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，當地時間12月22日，美國參議院少數黨領袖舒默宣布，將在參議院1月復會後推動一項決議，要求參議院對司法部採取法律行動，迫使其全面公開與愛潑斯坦及其同夥麥克斯韋相關的全部檔案。



消息一出，焦點迅速從“是否公開”轉向“如何公開”。日前，司法部關於愛潑斯坦檔案的發布方式已引發新一輪爭議：文件删改尺度、關鍵材料缺口、檢索體驗，以及對受害者隱私的保護是否到位，這些都讓這場透明承諾變成了一次制度“信任測試”。



爭議所在：“硬期限”撞上“分批發布”



輿論爭議的焦點是法律文本的剛性要求與司法部的現實操作。



《愛潑斯坦檔案透明法》於今年11月19日簽署發布，其要求法案生效後30天內，司法部必須以“可檢索、可下載”的形式公開其掌握的、與愛潑斯坦和麥克斯韋相關的未列密材料，範圍包括航班和旅行記錄、起訴決策的相關溝通以及涉及材料銷毀或隱匿的記錄等。更具衝擊力的是，該法明確要求：不得以“尷尬、名譽損害或政治敏感”為由進行拖延、扣留或删改。



然而在執行層面，到12月19日法定期限時，司法部只公布了部分材料，並明確承認無法按時全部公布，理由是“逐頁審查、保護受害者隱私”耗時太長，這被兩黨議員以及部分受害者代表視為違反法律明文要求。



於是矛盾出現了：法律強調到期必須交卷，執行部門則強調審查必須穩妥。兩種邏輯在同一個截止日相撞，矛盾很難不升級。