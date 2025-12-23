第五期環境新聞茶座在京舉行

（圖片來源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，“建設無廢城市，共創綠色未來”第五期環境新聞茶座近日在北京成功舉辦。活動由中國環境新聞工作者協會主辦，北京市企業家環保基金會（SEE基金會）協辦，阿里巴巴公益、蒙牛集團、上海浦東樂芬環保公益促進中心（撿拾中國）支持。



綠色發展是中國式現代化的鮮明底色。城市作為人口與產業的核心載體，其綠色轉型是美麗中國建設的重要一環，固體廢物污染防治則是築牢城市生態底線的“硬支撐”、檢驗綠色發展水平的“試金石”，也是連接生態保護、資源循環與民生福祉的關鍵紐帶。



生態環境部固體廢物與化學品司固體廢物處相關同志從區域共建、固體廢物治理、無廢理念宣傳等方面闡釋了無廢城市建設取得的成效並介紹了下一步推進固體廢物的綜合治理的計劃。



北京市密雲區於2023年啟動了無廢細胞建設工作，目前已經形成了一批具有代表性的“無廢細胞”建設示範項目。中國環境科學研究院高級工程師於泓錦通過提升工業固廢管理效能、農業廢棄物資源化利用、構建綠色宜居健康生活環境、深化宣傳教育四個角度，展示了密雲的具體措施和成效。



阿里巴巴集團公共事務部總監於偉圍繞“零廢棄”介紹了阿里巴巴公益平台正在構建的多層次社會參與體系。蒙牛集團高級研發經理陳放聚焦乳品包裝綠色轉型與源頭治理，展示了蒙牛在包裝設計與資源循環利用上的探索。



無廢城市建設也離不開社會組織的積極參與。SEE基金會項目綜合運營與拓展項目經理侯占麗介紹，SEE基金會零廢星球項目主要聚焦於潔淨荒野、海洋和城市行動三個議題，通過多元舉措推動城市代謝轉型與公眾參與。