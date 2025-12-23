特朗普再施壓馬杜羅　馬杜羅斥其管好美國

中評社北京12月23日電／據新華社報導，美國總統特朗普22日在佛羅里達州舉行的新聞發布會上再次向委內瑞拉總統馬杜羅施壓。馬杜羅當天則建議特朗普管好美國自身的問題。



在新聞發布會上，當記者問及美國數月以來持續對委施壓是否旨在迫使馬杜羅下台時，特朗普稱：“這可能會發生，我不能確定。這取決於他自己想怎麼做。”他還威脅說，如果馬杜羅想強硬，“那將是他最後一次逞強”。



同一天，馬杜羅在委內瑞拉國家電視台轉播的講話中說，如果再次同特朗普通電話，他會對特朗普說“讓我們各自處理好本國的內政”。馬杜羅說，近來特朗普70%的講話都在針對委內瑞拉，而不是美國自身面臨的關鍵問題。委內瑞拉願意基於相互尊重進行對話。



自本月10日以來，美國已3次在委內瑞拉附近海域對涉委油輪實施攔截行動。特朗普16日下令對所有進出委內瑞拉的受美國制裁油輪實施“全面徹底封鎖”。美媒援引石油運輸監測機構“油輪追蹤”網站數據報導，目前有數十艘被列入美國制裁名單的油輪停留在委內瑞拉附近海域。



石油出口是委內瑞拉重要經濟支柱。委內瑞拉政府多次指責美國試圖在委策動政權更迭、在拉美進行軍事擴張，譴責美攔截油輪的行為是海盜行徑。



數月來，美方以打擊“毒品恐怖主義”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署大規模海空兵力，迄今在加勒比海和東太平洋擊沉約30艘美方指稱的“販毒船”，造成逾百人死亡。美方攔截油輪行動進一步加劇了美委緊張局勢。