特朗普：美國“必須得到格陵蘭島”

中評社北京12月23日電／據新華社報導，美國總統特朗普22日強硬表態說，美國“必須得到格陵蘭島”，並聲稱這是出於“國家安全”考慮，而非為獲取其礦產資源。



“我們需要格陵蘭島來保障國家安全。”特朗普在佛羅里達州海湖莊園對媒體稱，“我們必須得到格陵蘭島。”



特朗普稱，丹麥未在格陵蘭島投入必要資金，也沒有為其提供軍事保護。丹麥數百年前乘船到過那裡（格陵蘭島）。“我確信我們也乘船到過那裡。所以，我們得把這事徹底解決。”



談及任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為美國格陵蘭島特使時，特朗普稱此舉並非他主動發起。“不是我打電話給他（蘭德里），是他打給我的。他很積極主動。”



特朗普還說，蘭德里在電話中還提醒他關於19世紀初美國從法國手中購買路易斯安那領地的歷史。



據史料記載，1803年，美國以1500萬美元從法國購得214.45萬平方公里領土，使當時美國國土面積增加一倍。路易斯安那領地範圍包括美國現今多個州。



特朗普21日在社交媒體發文，宣布任命蘭德里為美國格陵蘭島特使，稱其將推動美國相關利益，並強調格陵蘭島對美國國家安全的重要性。蘭德里隨後在社交媒體上回應稱：“很榮幸能在這一志願職務中服務（特朗普），以讓格陵蘭島成為美國的一部分。”丹麥和歐盟方面對此強烈反對，表示希望丹麥領土完整得到尊重。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。特朗普今年上任以來多次揚言要得到格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。