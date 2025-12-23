特朗普：美國必須得到格陵蘭島

中評社香港12月23日電／美國總統特朗普說，美國必須得到格陵蘭島，強調是出於國家安全的考慮，而非為獲取當地礦產資源。



香港電台報導，特朗普在佛羅里達州海湖莊園向傳媒表示，丹麥未在格陵蘭島投入必要的資金，也沒有為當地提供軍事保護。談到任命路易斯安那州州長蘭德里為美國格陵蘭島特使，特朗普說，是對方主動打電話給他提出。



特朗普早前在社交媒體發文，宣布任命蘭德里為美國格陵蘭島特使。