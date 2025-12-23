泰國感謝中方為推動泰柬衝突緩局降溫發揮作用

中評社香港12月23日電／泰國外交部發言人尼康德23日說，泰方感謝中方為推動泰柬邊境衝突緩局降溫發揮的作用。



新華社報導，尼康德當天在有關泰柬邊境局勢的發布會上說，感謝中方以自己的方式積極推動泰柬邊境衝突緩局降溫，泰方讚賞中方秉持客觀公正立場。



尼康德在發布會上介紹了泰方22日參加東盟外長特別會議的相關情況。他重申，泰方始終堅持在雙邊框架內解決問題，任何可持續的解決方案都必須由泰柬雙方直接推動。



雙方擬於24日在泰國召開泰柬邊界總委員會會議，兩國軍方擬就停火安排展開磋商。