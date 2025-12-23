商務部回應安世半導體問題：解鈴還須系鈴人

中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，今天，商務部新聞發言人就安世半導體問題答記者問。



有記者問：近期有媒體報導稱，安世東莞廠的晶圓庫存目前處於較低水平，開始導致包括在中國的中外汽車製造商出現芯片短缺。請問您對此有何評論？此外，上周聞泰科技與安世荷蘭進行了協商，請問協商進展如何？



答：我注意到你提到的媒體報導。中國政府本著對全球半導體產供鏈負責任的態度，已採取切實措施，對合規的、用於民用用途的芯片出口予以豁免，為半導體供應鏈穩定暢通創造了必要條件，同時督促企業盡快通過協商解決內部糾紛。



據瞭解，聞泰科技與安世荷蘭的負責人上周舉行了首輪協商，就各自關注的問題進行瞭解釋和澄清，並同意繼續保持溝通。中方呼籲相關企業就控制權和恢復供應鏈問題進行協商，切實恢復全球半導體產供鏈。



我再次重申，安世半導體問題的根源是荷政府對企業經營的不當行政干預引起的。中國有句古話，解鈴還須系鈴人，要想徹底消除全球相關企業對芯片短缺的擔憂，荷政府應立即撤銷行政令，推動安世荷蘭前高管從企業法庭撤訴，為企業協商創造有利條件，盡快恢復包括在中國的中外汽車製造商芯片供應，為恢復全球半導體產供鏈的安全與穩定做出荷方應盡之義。