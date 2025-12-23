外交部：美韓核潛艇合作　望韓方審慎處理

中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，12月22日，外交部發言人林劍主持例行記者會。在回答有關美韓核潛艇合作的問題時，林劍表示，關於美韓的核潛艇合作，中方已經就有關問題多次表明立場，希望韓方審慎處理。