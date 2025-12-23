】 【打 印】 
在岸人民幣兌美元破7.03　創15個月新高
　　中評社香港12月23日電／在岸人民幣突破7.03兌1美元，收報7.0287兌1美元，較昨日收市價升95點子，再創近15個月新高。

　　據香港電台報導，有交易員表示，臨近年底，結匯需求大，國有大行持續買入美元，緩和人民幣升勢。

　　申萬宏源報告指出，年底結匯潮對短期人民幣匯率走強有一定助力，但美元存在反彈風險，或阻礙人民幣突破7元兌1美元。

